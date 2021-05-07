民眾上山驚見豹蹤　動物園稱沒走失動物

浙江省杭州市周四（6日）傳出有豹現蹤於山林，嚇得不少市民不敢上山活動。省森林資源監測中心動物專家根據民眾拍到的畫面鑑定，該野生動物確定為豹。杭州野生動物園的工作人員則表示，園區沒有動物逃脫。目前，西湖森林公安正在搜尋。

杭州西湖公安部門表示，當天早上7時許，轉塘派出所接獲市民報案稱，曾在轉塘龍門坎新路附近山上發現疑似豹的動物出現，還拍到照片，但照片比較模糊。內地記者聯絡到最先發現豹的茶農祝師傅。他今年50多歲，上周六（1日）到山上幹活時發時該豹。祝師傅表示，該豹看起來重30至40公斤，當時與他距離只有2至3米，他於是拿出手機拍照，該豹看起來沒有攻擊性，但他也拿起擔挑以防遇到攻擊。

發現豹蹤的地點就在白龍潭景區附近，有村民向記者稱：「希望能快點找到牠，不然大家都不敢上山幹活了。」浙江省森林資源監測中心動物專家周佳俊鑑定，照片拍到的動物應該是豹，但杭州城區以至整個省近20年均無豹出現的紀錄。他翻查了華東地區發現豹的紀錄，最近一次為2008年出現於安徽黃山地區。