華駐美大使反駁西方指控　稱新疆人民勞動致富

中國駐美國大使崔天凱周四（6日）在一個視像會議上，再次駁斥西方國家有關新疆問題的指控。他強調新疆人民靠勞動致富，卻被說成「強迫勞動」，反問難道當地人應該「強迫貧困」。他重申，新疆事務是中國內政，中方不會坐視外部勢力搞亂新疆。

崔天凱稱，新疆長期以來深受分裂勢力、極端勢力、暴力恐怖勢力之害，針對這些問題，中國政府採取了正確有效的治疆政策，使新疆重現穩定發展的好光景。他指過去40年，新疆維吾爾族人口增長一倍以上，所謂「種族滅絕」的謊言是無稽之談；又指新疆勞動者完全按照自己的意願選擇職業，包括採棉花等高收入崗位，都是平等自願簽訂勞動合約，確保各項權益得到保障。

崔強調，美國等西方勢力利用涉疆問題對中國發起大規模政治造謠運動，根本目的是為了從內部搞垮、分裂中國，從而實現自己的政治圖謀。他批評，美國只允許自己造謠惑眾，卻阻止別人講述真相，是偽善行為。他斥美國破壞其他國家穩定、替恐怖主義張目的行為與其信奉的價值觀相違背，美國等西方國家在伊拉克、利比亞、敍利亞等地製造的謊言已經造成悲劇，給世人敲響了警鐘。