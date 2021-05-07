美台巴拉圭開會　探討發展再生能源和電動車

美國國務院周四（6日）公布，該國偕台灣和巴拉圭的政商界領袖舉行視像會議，將在再生能源與電動汽車領域開展合作。會上討論到巴拉圭水電能源過剩、綠色氫、太陽能、智能電力分配和儲存系統以及電動車元件等議題。

這次視像會議有來自美台巴三地的政商界領袖參與，包括巴拉圭工業暨商業部投資出口推廣局局長拉特薩（Estefania Laterza）、美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung）、美國駐巴拉圭大使代辦沙拉薩（Joseph Salazar）、美國國務院全球夥伴辦公室執行主任迪巴斯（Thomas Debass）、台外交部拉美司司長俞大㵢以及台駐巴拉圭代表韓志正。

美國國務院的新聞稿指出，這次會議只是第一步，之後各方將就會上確定的關鍵產業繼續探討合作機會。美國駐巴拉圭大使館同日發新聞稿稱，美國國務院全國夥伴辦公室透過夥伴機會考察團（Partnership Opportunity Delegations）計劃，在全國範圍的公私營領域物色合作機會。沙拉薩表示，發展綠色能源在應對全球氣候變化非常關鍵，而巴拉圭有潛力成為區內發展綠色能源項目的先驅。