金桂湖上無牌開餐館　快艇載食客遊湖翻側釀4死

湖北咸寧市咸安區一艘載有5人的快艇，周二（4日）下午在金桂湖翻側，駕駛員楊某成功逃生上岸，惟4名乘客溺水身亡。內媒周四（7日）報道，32歲的楊某及另一名餐館經營者涉嫌過失致人死亡罪，遭警方刑事拘留，涉事的非法湖上餐館則被拆除。

楊某的朋友劉先生透露，楊某兩、三個月前在金桂湖上搭建一個由木平台托起的鐵皮屋，在屋內放了兩張餐桌，無牌經營「湖上餐館」。金桂湖是當地著名的景點，水域面積達8,000多畝，有99個島嶼之多；該餐館四周環水，離岸邊最近距離約20米。死者的朋友佘先生表示，事發當日他與包括4名死者在內的共10多人在該餐館吃午飯，共喝了5箱啤酒。

至下午4時半左右眾人準備離開，楊某邀請他們乘坐快艇欣賞湖景，其中4人上了快艇；至4時50分楊某致電餐館工作人員稱翻船，並請求幫忙。工作人員在5時10分左右返回餐館，神色凝重，佘先生見狀報警。民警其後趕到現場組織救援，先後打撈4名遇溺者上岸，惟均已沒有生命迹象。

咸安區成立7個專班，介入調查和處理善後事宜。涉事的湖上餐館存在無營業執照、快艇無經營遊樂項目資格等問題，已交由市監部門調查並已拆除，執法人員正在排查其他河庫周圍是否還有非法餐館。咸安區相關部門負責人指，一間漁業公司承包金桂湖水域養魚，因養魚需要搭建了鐵皮屋，惟有人偷偷經營餐館，當局同時調查該餐館如何排放污水。