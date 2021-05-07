反萊豬等3項公投過門檻　國民黨籲投票捍衞後代健康

台灣的中央選舉委員會（下稱中選會）周五（7日）公告，由國民黨發起的「反萊豬（含瘦肉精豬肉）」、「珍愛藻礁」以及「公投綁大選」三項公投案，經核查完成後周五（7日）確定已跨越成案門檻，中選會於本月14日和17日開會審議後將正式宣布成案。國民黨周六（8日）將在全台21縣市的街市舉辦反萊豬活動，呼籲民眾投票捍衞下一代的健康。

按公投法規定，公投第二階段聯署人數應達提案時最近一次總統選舉投票人數1.5%以上。以2020年總統選舉計算，聯署門檻為29萬人。這次國民黨發起的3項公投案，符合規定聯署人數分別為珍愛藻礁64.3萬人、反萊豬46.2萬人、公投綁大選45.6萬人。

國民黨在周五的記者會上表示，今年8月28日公投日，台灣人民將可用手中的選票，推翻當前政府犧牲人民健康、限制公民權的錯誤決策，接下來國民黨將全力號召大家出來投票。國民黨質疑，政府只是口頭上稱台灣豬優先，卻不敢將禁止萊豬相關規定入法，對「學生、台軍、警消膳食皆不使用美豬」的承諾，只是玩文字遊戲。

按規定，公投案要通過，同意票必須多於不同意，有效同意票需達投票人總數四分之一以上。以去年台灣總統選舉的投票人數約1,931萬人計算，即至少要有近483萬人投同意票。由於中選會於2019年12月已公告「重啟核四」公投成案，若這次3項公投案也成案，8月28日將同時進行4項公投。