粉絲撐偶像釀浪費食物風波　內地真人騷停播並道歉

內地男團選秀真人騷《青春有你3》因為有參演者粉絲將牛奶倒進坑溝，被指浪費食物，引來官媒批評，北京市廣播電視局下令暫停錄製節目和整改。節目製作單位愛奇藝和相關贊助商蒙牛，已分別就事件發聲明致歉，並決定取消播出原定周五（7日）進行的總決賽。

愛奇藝及節目製作組於周四（6日）晚發聲明稱，對這次事件造成的影響感到非常內疚自責，重申堅決反對一切形式的食物浪費，承認作為一線綜藝節目，忽視了價值觀導向和社會責任，為此負上全部責任。聲明又宣布多項整改措施，包括停止製播節目，又即時停止接受廣告贊助。對已購買贊助商產品但未使用的用戶，愛奇藝與商家將共同協商解決辦法。

涉事產品蒙牛「真果粒」方面則於周五（7日）通過微博發道歉聲明，表示對於浪費牛奶的行為感到無比痛心，又堅決反對一切形式的食物浪費，對事件產生的不良社會影響，將深刻反思並積極整改。

這次風波源於節目設有投票機制讓粉絲支持偶像，方法是購買贊助節目的牛奶產品，然後掃描瓶蓋上的二維碼投票，因此有粉絲大手購入牛奶。網上之後流傳短片，顯示有人坐在坑溝旁邊，將一盒盒牛奶倒掉，只保留瓶蓋。