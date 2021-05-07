深圳收緊港人入境檢疫措施　恢復隔離14日加7天健康管理

廣東深圳市3月一度放寬檢疫隔離至14日，但因印度新冠疫情持續嚴峻，深圳近日收緊對所有入境人士，包括港人的檢疫要求，需要集中隔離14天後，再進行7天的社區管理，即「14+7」措施。期間入境者要接受4次核酸檢測，若發現感染病毒，要盡快做病毒基因測序，確認是否涉及變種病毒。

深圳市多次調整入境防疫措施，3月11日曾將「14+7」改為「7+7」，允許由香港入境人士只需隔離14日，即是7天集中隔離後再加7天居家隔離。惟因多個國家或地區發現印度變種病毒，深圳各隔離點近日加強對入境人士的排查力度，了解他們有沒有印度旅居史。新的「14+7」措施適用於全廣東省，珠海、東莞等地已陸續實施。

據廣東省疫情防控組近日發布《關於進一步加強集中隔離醫學觀察場所健康管理工作的通知》，最新安排要求入境深圳旅客在集中隔離期間做多次核酸檢測，期滿後會發放解除隔離報告和通知書。旅客到住處後要到當地社區辦公室，報告具體回家時間、地址及交通方式等，翌日和第7日再做核酸檢測。