涉殺妻兒判死緩男子申冤　檢方變更第二被告罪名

貴州省六盤水市男子李玉前20年前被控謀殺妻兒，經兩次審理分別被判死刑及死緩，但他在獄中堅持無辜，連其岳父岳母也為他申冤，法院去年撤銷原判，將案發還再審。六盤水市檢察院近日變更第二被告、李男舊情人孟瑞紅的起訴罪名，李男的律師擔心令李男更難申冤。

內媒周五（7日）引述李玉前的律師王萬瓊及徐昕報道，發回重審7個月後，六盤水市檢察院上月10日已發出變更起訴決定書，顯示李男故意殺人、孟瑞紅包庇一案發回重審後，審查發現原起訴書中對孟的罪名認定有誤，由刑罰最高判囚10年的包庇罪變更為最高判囚3年的幫助毀滅證據罪，而原起訴書未被變更部分仍具法律效力。

徐昕表示，六盤水方面對案件的重新調查基本沒有新進展，孟作為本案最重要的被告，若她全力配合檢方指控，將大大降低事實查明的可能性。但他們仍會堅持為李男作無罪辯護，若沒法改變判刑，只能等他本人服完刑後自行申訴。李男的二哥透露，他尚餘一年多刑期，料於明年下半年刑滿釋放。

案發於2001年3月20日凌晨，時任六盤水水城鋼鐵（集團）有限公司煉鐵廠鑄鐵廠房主任兼黨支部書記李玉前，被指與妻子謝初明不和，醉酒回家後掐死對方，再用枕頭捂死被驚醒的兒子李明昊，當晚找來孟瑞紅一起肢解屍體，孟其後用背簍將屍塊分批送到煉鐵廠高爐焚化。李多次上訴後被判死緩，孟則被判囚8年。李一直否認犯案，反指孟嫌疑最大，家人亦指孟在分手後多次上門鬧事，更曾打傷李妻。