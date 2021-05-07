專家指日本佔地利　解放軍潛艇難闖第一島鏈

中國海軍3艘主戰艦艇上月正式入列，包括094型彈道導彈核潛艇長征18號，備受關注。美國新任印太司令阿奎利諾近日致詞指，將與日本、南韓、澳洲等盟友通力合作，維護印太自由開放。日媒周三（5日）引述專家分析指，中國潛艇活動因地理限制有致命缺點，台海一旦爆發衝突，美方或冀日本潛艇擔起重任，掐住中國海軍的要害。

《日經亞洲》引述新美國安全智庫中心研究員舒加特（Tom Shugart）指出，中國沿岸都是大陸棚與淺海，中國潛艇要到台灣、日本琉球群島一帶，才能進入難以偵測的深海區，進入公海前必須經過第一島鏈之間的海峽或咽喉要道，期間容易受敵方狙擊；相反日方潛艇佔據地利，一出港到台灣東岸都是深海，便於隱匿作戰、監視甚至攔截解放軍，加上其潛艇戰力強大，或成為美國在第一島鏈的關鍵守軍。

美國智庫蘭德公司專家霍農（Jeffrey Hornung）亦認為，琉球群島剛好控制了中國海軍進入深海的必經之路，故日本在美國聯盟的綜合威懾中，扮演着把守海上關卡的角色，利用潛艇部隊與水雷阻擋解放軍的去路。霍農又指，只要中國海軍沒法通過第一島鏈，被迫留在屬於淺海的東海與台海，美日便能掌控戰局，由日方利用反艦巡航導彈或反潛機狙擊中方潛艇，好讓美方更易騰出兵力與資源投放於戰場。舒加特亦指，日本柴油動力潛艇水下靜肅性極佳，特別適合打埋伏，可勝任把守重要水道的任務，甚至韓澳的潛艇也可支援作戰。

但報道指出，日本憲法第9條規定永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或行使武力作為解決國際爭端的手段、不承認國家的交戰權，狙擊通過第一島鏈的中國海軍明顯違反上述規定，美國想借助日本潛艇戰力把關仍有重重障礙。