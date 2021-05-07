中朝邊境封關逾一年　衞星圖揭鐵路貿易或重啟

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周四（6日）根據衞星圖片分析，指中國與北韓的貿易關口丹東和新義州的鐵路列車大幅增加，顯示中朝鐵路貿易即將重啟。

該智庫在北韓專題網站一篇報道，分析了自前年9月至上月拍攝的衞星圖片。報道稱，新冠疫情大流行之後，往返中朝兩地的貨車流量銳減，但鐵路運輸反而增加。從衞星圖片所見，北韓新義州和中國丹東之間的汽車流量在疫情爆發、邊境封閉後減少88%。相反，兩地火車站觀測到的鐵路列車數量，由2019年9月的110列，增至去年4月的152列，再到上月17日的285列。

報道又稱，去年10月中新義州火車站車廠東面一條路軌被架置臨時的保護蓋，今年3月31日至4月1日期間，其中一個保護蓋被移除。據稱，保護蓋或用於保護對華出口貨物，將蓋移除或暗示中朝鐵路貿易快將重啟。綜合衞星圖片推測，在新義州鐵路設施積存的對華出口貨物數量愈來愈多，朝中鐵路貿易可能在受限範圍內重新恢復。

據中國海關總署今年1月的數據，去年中朝貿易額只有5.39億美元（約42億港元），較前年大跌逾80%。內媒報道，貿易額銳減的原因是新冠疫情造成邊境關閉、往來受限、貿易阻滯等。