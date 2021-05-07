監管失當爆新冠群組　華航遭罰100萬新台幣

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（7日）公布新增5宗新冠肺炎確診個案，全為境外輸入，分別來自菲律賓、印度及英國。關於早前出現的華航機師感染群組，民航局認為華航監管不周，向其判處罰款100萬新台幣（約27.8萬港元）。

境外輸入個案中3人來自菲律賓，入境時均持有3日內無確診證明，兩人在隔離期滿前的檢測確診，另外一名女外勞則在隔離期後的自主健康管理期間確診。當局已掌握194名接觸者，包括3名室友被安排居家隔離，其餘則需自主健康管理。另一名從印度返台的台籍男子於居家隔離期間出現病徵，兩次檢測後確診；一名由英國返台的台籍女子亦於居家隔離時出現病徵，檢測後周五確診。

指揮官陳時中表示，周四（6日）與觀光局、桃園市政府及華航代表就感染群組一事召開會議，會上指出華航對員工防疫宿舍的管理監督不當，做法有違民用航空法，民航局因而判處華航罰款。觀光局日前亦向釀成爆發的諾富特飯店，開出15萬新台幣（約4.2萬港元）罰款。桃園市政府周五指，早於2月已接報指酒店將機組人員安置於1館的非防疫區，出現旅客與隔離人士混住的情況，其後當局已向酒店表明只可將2館劃作防疫區，不可將1館當作防疫區。

針對華航及諾富特群組的感染溯源問題，指揮中心周五再公布6宗個案的基因定序結果，顯示出目前所有個案均感染英國變種病毒株，惟感染源尚在追查當中。