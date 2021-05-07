國民黨公告7月24日選主席　收1000萬新台幣保證金惹質疑

台灣的國民黨周五（7日）正式貼出黨主席選舉的公告，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華一同出席活動，宣布於今年7月24日改選黨主席。參選者要繳交20萬元（新台幣，下同，約5.57萬港元）登記費、300萬元（約83.6萬港元）作業費和1,000萬元（約279萬港元）保證金。惟外界質疑參選門檻如此高，是為了把某些人排除在外。

國民黨正式公告黨主席選舉辦法，定於6月3至4日領取表格，同月7至8日接受登記，並於7月24日投票。國民黨智庫副董事長連勝文正考慮是否參選，他周五出席由工商婦女會主辦的母親節慶祝活動，指自己持續在各地拜訪很多朋友，了解黨員的想法，會結合所有人的意見與想法作出審慎的決定。至於有傳前高雄市長韓國瑜將宣布不選主席，連勝文稱不知情，但指對方是有號召力及影響力的前輩。有意參選者還包括現任主席江啟臣、前新北市長朱立倫等。

對於外界質疑保證金過高，國民黨周四（6日）下午發出新聞稿澄清，指若未能當選就會退回保證金，若當選則可抵償主席原本需負擔的第一年募款責任額，絕非黨額外收取的費用，希望有意參選黨主席的人能體諒該黨目前的財政困難。李哲華周五亦解釋，保證金只是書面承諾，並非收取現金，未來黨公職提名選舉都會採取保證金制度，並非針對黨主席選舉，又指基層期待的是能不計較利害為黨奉獻的人選。