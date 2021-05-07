中國澳洲擬南極建跑道　恐成地緣國防隱患

中國與澳洲近年積極開發南極，澳洲智庫洛伊研究院日前發表報告，警告澳洲擬在南極戴維斯考察站附近興建跑道，或促使中國推進在中山站的同類計劃，打破《南極條約》對開發南極的嚴格限制，一旦中山站興建機場，會造成地緣政治和國防隐患。澳洲政府預計將於下月的南極條約會議上，公布跑道計劃進展，明年對是否興建跑道下最終決定。

澳洲2018年宣布有意在戴維斯站興建一條2.6公里的跑道，若成事將是南極洲首條混凝土跑道，亦是島上最大型基建。惟外界批評建設會破壞南極生態，令澳洲失去領導南極條約的公信力。報告建議澳洲應先改善涉及南極地區的本地環保法例，確保開發南極時可顧及該地的特殊生態並尋求國際認可，方可確保澳洲在南極的長遠領導地位。

另一方面，中國亦打算在南極中山站附近，興建可全年讓飛機升降的機場。報告指出，中國於2017年已開始推動「平衡南極保育與發展」的主張，企圖將南極條約體系的重心，由保護南極變成可持續發展。若澳洲利用僅適用在澳洲本土環保事務的法案，作為在南極興建機場的法律基礎，恐怕無法反制中國，反而會為中山站機場開路，並為澳洲造成地緣政治及安全方面的隱憂。