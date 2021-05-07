公安部報告掃黃打非工作　堅決肅清周永康餘毒

中國公安部周五（7日）在北京召開新聞發布會，新聞發言人張明報告去年打擊非法支付平台、網絡賭博平台等工作，及成功偵破的重大網絡傳播淫穢物品案件。她又指，目前第一批公安隊伍教育整頓已進入調查糾正整改環節，堅決清除公安機關中的不良分子，肅清前中共政治局常委兼中央政法委書記周永康的餘毒影響。

張明表示，去年以來公安部與外交、文化旅遊、移民管理、商務、人民銀行、網信、財政等部門開展行動，打擊多個特大賭博集團在境內的招賭吸賭網絡、非法資金通道和網絡技術平台。當局共偵辦1.8萬宗跨境賭博及相關犯罪案件，抓獲11萬多名疑犯，並移送起訴3.6萬人；搗破3,400多個網絡賭博平台、2,800多個非法支付平台和地下錢莊、1,400多個非法技術團隊、2,200多個賭博推廣平台。

公安部去年11月建立「掃黃打非」工作機制以來，截至上月底共破獲600多宗傳播淫穢物品、組織淫穢表演刑事案件，抓獲700多名疑犯。當局近日指導上海、江蘇、浙江、河南等地公安機關，偵破10宗重大網絡傳播淫穢物品案件，涉案金額達15億多元人民幣（約18億港元）。各地公安機關圍繞網絡社交平台、論壇社區、搜索引擎、彈窗廣告等渠道，及短片、網絡直播、網絡文學、網絡遊戲等領域，打擊整治網絡淫穢色情犯罪活動，特別是兒童色情。

張明指出，公安部黨委要求各級公安機關認真跟隨中共中央決策部署，從講政治的高度認識和把握公安隊伍教育整頓工作，以刀刃向內的決心勇氣，來一次全方位的政治、思想、組織、作風大體檢。她指，第一批公安隊伍教育整頓已進入查糾整改，是動真碰硬、觸及要害的關鍵環節；又指將堅持問題導向，精準適用「自查從寬、被查從嚴」政策處理民警違法問題，堅決肅清周永康餘毒和公安部前副部長孫力軍、孟宏偉等人流毒影響。