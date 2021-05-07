多地刮大風消防員遭斷樹砸死　首都機場有航班取消

北京、四川等多地近日刮大風，有異物被吹上路軌，導致列車延誤；有大樹被吹倒，影響交通和民眾生活；另有航班受阻。其中四川南充市營山縣日前突然狂風暴雨，一名消防員在清理路面斷樹時，被樹幹砸中頭部，最終傷重不治。而北京首都機場和大興機場周四（6日）受大風影響，部分航班因天氣原因取消或備降。

營山縣周日（2日）刮風落雨，多地樹木被刮得攔腰折斷，民居瓦頂被吹翻，電線杆吹倒，導致多個村落大規模停電。大樹倒在路面，阻斷出入村落的交通。當地消防派出多名隊員到場清理，詎料救援期間再次刮起大風，消防員劉強被吹斷的樹幹砸中，於周一（3日）不治身亡。

北京鐵路部門周五（7日）表示，當地近日持續刮7至9級陣風，京廣線竇嫗站至平南站之間的路軌接觸網上懸掛異物，導致京廣線部分列車延誤，該部門正派員到場清除。當地周四一夜吹斷41棵大樹，市園林綠化部門巡查，清理路障，對路邊懸掛招牌做好加固工作，並對施工工地等場所做好防揚塵措施。

北京首都機場發布消息稱，大風對航班升降有一定影響，旅客出發前需注意天氣情況，或聯繫航空公司確認航班狀態。一名王姓乘客表示，周四搭澳門航空NX002航班從澳門返回北京時，飛機因天氣原因兩度降落失敗，中途因飛機顛簸，多名乘客嘔吐，最後備降至鄭州機場。