網傳富豪外國找代孕　1頂級卵子至少4萬人民幣

內媒周五（7日）引述消息報道，微博謠傳希望教育集團汪姓董事疑在外國購買20顆各領域的頂級卵子，並尋找代孕生育，每顆卵子要價4至5萬元（人民幣，下同，約4.8萬至6萬港元），供應者包括模特兒、金融學博士、音樂家等，現已誕下10名混血女嬰，目標要達到100名。對此集團員工闢謠，指「這些全部都是謠言」並將對造謠者提告。

據微博近日瘋傳的聊天紀錄顯示，一位名為「陳苗淼」的人聲稱，自己的陪月員帶着1歲代孕女孩從美國回到中國，女孩的父親為汪姓董事；並指汪男用自己的精子分別與這些卵子孕成胚胎，且都是女嬰，目前已誕下10名嬰兒，代孕母都是白人，還有10個胚胎被「凍着」保存，因暫未找到合適的代孕母。

對此，希望教育集團公司回應，指「這些都是謠言」，汪姓董事目前在國外出差，並將對造謠者提告。據了解，汪男為公司執行董事、首席執行官兼總裁，自2017年3月13日起獲委任為集團執行董事，並自2018年2月2日獲委任為集團首席執行官兼總裁，2019年11月27日，汪男以21億元（約25億港元）教育財富名列《2019胡潤百學·教育企業家榜》第31位。