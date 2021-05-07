維權女車主起訴　Tesla：會依法應訴

河南張姓女子繼早前在美國電動車生產商特斯拉（Tesla）鄭州市的體驗中心以及上海國際車展的展台上維權後，周四（6日）起訴特斯拉上海及北京的有限公司，以及特斯拉公司全球副總裁陶琳。Tesla周五（7日）回應會依法應訴，同時會繼續全力推動車輛檢測事宜，給所有關注的公眾一個交代。

Tesla發聲明表示，公司一直以產品質量問題為重點，全力推動車輛進行相關部門指定或監督下的第三方權威機構的檢測事宜，爭取幫助張女盡快回歸正常生活。Tesla又指，近2個月一直與張女積極溝通，政府有關部門亦多次調解，但對方仍未同意分析車輛上的EDR數據以找出真相，以及接受相關部門指定或監督下的有資質的第三方檢測。

聲明又提到，事故發生時的駕駛員是張女父親，但後者一直並未出面說明當時的駕駛情況，張女在事故發生時據其描述是「正在車上玩手機」，與其目前關於Tesla「煞車失靈」的指控未有相關第三方認可的有效證據。關於張女提起的訴訟，Tesla會依法應訴，相信法律一定會給出一個公平公正的判決。

另外，張女起訴Tesla的消息獲內媒報道後，其丈夫亦透露會先就Tesla侵害名譽一事起訴，「這才是第一集」，之後他們會再起訴事故車輛、煞車失靈的問題，「一點兒一點兒跟他來，要整就給他（Tesla）整連續劇」。