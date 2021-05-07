警破北部最大大麻工廠　繳獲1540活株涉案5億新台幣

台灣新竹市警方周五（7日）公布，當局近日歷經2個多月調查，在一個與縣市相距甚遠的民宅破獲一間大麻工廠，拘捕連姓主犯為首的6人製毒集團，現場查扣1,540株大麻活株、7公斤乾燥大麻成品以及880支大麻香煙，市價近5億元新台幣（約1.41億港元），是新竹市警局史上破獲最大大麻毒品案，也是今年北部最大的室內大麻工廠。

警方表示，今年1月接獲香山地區的民眾舉報，指住家附近聞到異味。經調查後，發現連男刻意選擇縣市交界偏僻處所承租的民宅，投入高額資金建置大麻栽種工廠，並聘請4人擔任種植者、成品封裝者及保安，以企業化分工經營，原預計3月底販售至夜店，惟警方在3月22日成功查獲。

行動中，警員查扣植物生長燈、大型水冷式通風設備、乾燥機等栽種大麻器具。由於搜獲的大麻活株需風乾後才能秤重備案，但因數量龐大需花費1周時間風乾，警員遂聯繫轄內米粉工廠協助用機器將大麻風乾，將風乾時間縮短至4小時。至3月30日，警方再查獲黃姓共犯等2人，上月15日再查獲1名陳姓金主，徹底瓦解該毒品犯罪組織。

台法務部長蔡清祥周五在破案記者會上指出，近期破獲大麻案件數量多，根據警方調查發現有心人士在網上拍攝栽種大麻的教學影片，未來也將全力追緝幕後主使者以及是否有煽動犯罪的嫌疑，此外因應新興毒品眾多，未來也要分析毒品化學序列，只要化學序列相似，就要列入毒品查緝範圍。