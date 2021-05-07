台政府檢查鐵路工程　開罰台鐵及廠商317萬新台幣

台鐵太魯閣號列車上月發生出軌事故，釀成49死247傷慘劇。台勞動部事後啟動「鐵路行車安全改善工程安全衞生專案檢查」，實時檢查台鐵以及多間廠商正在進行的工程情況，其中發現306廠次違規，包括風險評估、承攬管理等問題，共開罰317萬元（新台幣，下同，約89.6萬港元）。

勞動部職業安全衞生署職業安全組組長李文進表示，在太魯閣列車事故後，當局於上月30日完成共351宗工程檢查，扣除掉已經完工152宗及尚未開工的4宗，實際檢查195宗工程。檢查到的主要缺失問題包括沒有在施工前實施風險評估、高度2米以上作業場所未設防墜設備，以及工作場所周圍未設適當圍籬等。

李文進表示，廠次違規中總計有282項次缺失，其中台鐵被開罰81萬元（約22.9萬港元），其他則是由承包廠商被開罰。另外，針對其中9處高風險臨軌工程，扣掉其中1處事故地點、2處完工，總計檢查6個工地，當中有3處工地被罰停工及罰款共29萬元（約8.2萬港元）。

當局後續將於一個月內對於仍在施工中的工程實施複檢，職安署下月18日將召開公共工程減災會議，屆時會請交通部建立施工風險管控平台，並嚴格監督台鐵局，落實採購及承攬管理責任。