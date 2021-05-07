網上求緣誤墮投資騙局　女子兩周損失82萬人民幣

浙江杭州一名30歲女子，上月透過手機軟件結識一名男子後一心打算發展成情侶關係，惟男方哄騙女子投資軟件，被騙去逾82萬元（人民幣，下同，約98.7萬港元）後，周日（2日）到附近派出所報警求助。

受騙的曾姓女子上月19日晚在一個網上的相親貼文中，結識網名為「石頭」的男子，後者自稱「周強」並在網絡企業工作，曾女不久就被對方哄得自覺墮入愛河。同月21日，周強指有個「同方國際」的軟件可以獲利，並傳送軟件的下載網址予曾女，後者不虞有詐便在軟件中增值520元（約625.8港元），隨即獲利636元（約765.4港元），且3次增值獲利後均可按時提取現金。

此後曾女增值金額漸增，至3月24日增值5萬元（約6萬港元）後，獲周強告知需再增值30萬（約36.1萬港元）成為會員才可繼續使用軟件，曾女遂依周強指示向銀行借款，豈料悉數虧損收場。周強其後介紹聲稱在香港任風險投資的舅舅，曾女在兩人指導下再借款30萬並將20萬元（約24萬港元存入，軟件顯示曾女中獎280萬（約337萬港元）。

但曾女發現無法如常提取現金，便聯絡客戶服務，對方指曾女需先繳付獎金10%的稅款方可再提取，曾女於是向朋友借款，繳交13.8萬元（約16.6萬港元）。事後周強與舅舅先後更換聯絡方法，曾女始知受騙，到南苑派出所報警，當局表示已展開調查。