華2019年溫室氣體排放全球最多　超發達國家總和

總部在紐約的經濟和政策諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）周四（6日）發表報告稱，2019年中國溫室氣體排放量居全球首位，且高於發達國家的總和。

報告顯示，2019年中國溫室氣體排放佔全球27%，排名首位。美國佔11%排名第2，印度佔6.6%排第3，歐盟佔6.4%排第4，俄羅斯、巴西及日本則分別以3.1%、2.8%、2.2%位居歐盟之後。而2019年經濟合作與發展組織（OECD）37個成員國加上歐盟的溫室氣體總排放量為140.57億公噸，比中國少了約3,600萬公噸。

數據指，2019年中國溫室氣體排放量是1990年的約3倍。雖然中國人均排放量低於美國，但近20年來增加了2倍，預計2020年繼續增長，超過OECD平均水平，相信全球暖化是近期和過去排放共同造成的結果。若以歷史角度看，OECD成員國仍然是全球暖化的罪魁禍首，自1750年以來，發達國家的碳排放量累計是中國的4倍。

美國總統氣候特使克里上月訪華，與中方官員商談氣候問題。外界認為，儘管中美在許多問題上存存分歧，但在應對氣候變化方面可望開展合作。