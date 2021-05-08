雜技學員不堪艱辛訓練離團出走　走失5日終尋回

河北一個雜技學校表演團在五一假期到四川成都演出期間，4名11至15歲的學員深夜集體離團出走，引發當地民眾關注，發散人手四出尋找，終在周五（7日）全數被尋回，4人均指不堪學校訓練且膳食供應不足，故決定逃團。

事發在上周六（1日），準備演出的4名學童深夜從租住的房間離開後，直到隔日早上仍未返回，聘請4人演出的曹先生遂報警求助。終於周四（6日）尋回其中兩人，翌日亦找到另外兩人，4人在5日內由成華區跑到40公里外的溫江區。據悉其中兩人為親兄弟，二人原由父親照顧，其兄曾多次離家出走，更試過離家4個月，期間以拾荒維生。

兄弟均向內媒表示難忍學校艱辛的訓練，故拿着學校每月分配的100元（人民幣，下同，約120港元）逃走，其後迷路走到公園被帶到派出所。另外兩人亦稱對訓練感到折磨，每天要做200次俯臥撐，若演出失敗更要做500次，演出前後緊連累人的練功，同時膳食供應不足經常捱餓，更透露有人曾逃走被抓結果被人用鞭痛打。

內媒指4人來自貴州，於去年7月及9月到學校免費學習雜技，據家長與校方的合同指，學員在4至5年的學習期間若中途退出，家長需繳10萬元（約12萬港元）的違約金。惟曹先生則認為校方只為提升學員能力，才加強訓練，並指沒有雜技訓練是不累人的，批評學員指控只屬一面之詞。