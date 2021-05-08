教小孩開天眼蒙眼識字　內地培訓機構受查

繼早前河南鄭州一家職業培訓學校，聲稱可訓練學生透過「超心理意識能量方法」，令煮熟的雞蛋「翻生」並孵化出小雞。近日湖南岳陽亦有培訓機構舉辦推廣會，示範讓女孩蒙上雙眼，仍能準確將字識別出來。有家長購買了現場推介的產品後感到受騙，惟致電機構北京總部時，卻發現電話號碼是假的。

投訴人王先生表示，在當日推廣會上，一名年約6、7歲的小女孩，帶着眼罩將家長現場寫的字拿到面前聞了一聞，便準確說出紙上的字，令在場的其他家長感到十分驚訝。之後主持人表示，任何孩子只要經過培訓，便能「開天眼」，「蒙眼識字」。王先生交錢後獲得一個二維碼，用手機掃描後便進入了一個名為「芝士商城」的應用程式，內裏售賣一款「天賦課程」和周邊產品，包括平板電腦、耳機、訓練卡和眼罩等，售價由千多元至數萬元人民幣不等。

除了為孩子購買產品外，機構又游說家長加入名為「憶家安」的培訓機構成為加盟商，表示可提供一系列培訓，學習不一樣的商業模式。內媒記者在王先生帶領下，前往岳陽市許家坡社區的培訓班課室，發現上址門外寫着湖南旭宸網絡科技有限公司，而該公司男負責人姓易。他向記者稱，周末很多孩子都到那學習天賦課程，原理就是源於人類大腦的力量，每人都有第六感，只要學習，「愈往下去愈神奇」。不過易男強調公司並非搞培訓，而是做「體驗」。

記者其後查電話，輾轉聯絡到湖南旭宸網絡有限公司一名負責人，而該名負責人卻推說推廣產品一事由另一姓劉的人負責。但當記者撥打該劉姓負責人的電話，卻無人接聽。據指岳陽市市場監管部門目前已就該公司涉嫌誇大宣傳進行調查。記者後來從網上查出，憶家安的母公司為北京億家安互聯網科技有限公司。去年12月，該公司曾因為違反《廣告法》規定被罰款，而當時公司所犯規定，便包括虛假廣告，及以虛假或引人誤解的內容欺騙、誤導消費者。