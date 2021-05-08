美國空軍大學指　解放軍或有第二個殲20作戰旅

美國空軍大學的中國航天科學研究所（CASI）周一（3日）發表報告指，上月初衞星圖片顯示一架解放軍空軍殲20戰機，在軍民兩用的遼寧省鞍山機場跑道滑行，推斷北部戰區空一旅可能成為解放軍空軍第二個殲20作戰旅。

報告作者蘇倫（Derek Solen）指，解放軍空軍已知有3個單位配備殲20，其中兩個是測試和訓練單位，分別是部署河北省滄州機場的空172團，以及西北鼎新場站的空176旅。第三個便是空9旅，現時臨時部署在浙江省衢州機場，所以殲20現身鞍山不尋常。

蘇倫推論殲20或在長途飛行或轉場訓練時，中途在鞍山降落加油。解放軍空軍有時在模擬遠距離打擊任務中，同步接受轉場訓練，但次數很少。而且殲20性能較先進，需在沿途機場部署地勤人員及專門設備，因此轉場訓練的推論未能成立。

此外，蘇倫指殲20可能作為空9旅的空戰演習假想敵，從滄州機場轉抵鞍山，惟解放軍空軍各單位會定期輪流在滄州、鼎新受訓，故不太可能派出殲20前往鞍山。他認為，空一旅源自大名鼎鼎的空一師，與空9旅齊名，空一旅一直是解放軍空軍首批接收新式戰機的單位，因此列裝殲20符合慣例。