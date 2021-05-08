高爾夫球場佔用保護地多年　臨時插樹圖瞞過督查

雲南昆明重點景區滇池近日被發現遭房地產商過度開發，致生態環境被破壞。中央第八生態環境保護督察組在當地督查時，又發現一個經營多年的高爾夫球場竟侵佔用一級保護區450多畝，並且拒不整改。當得知督察人員到現場檢查時，球場竟採取應急措施，臨時插「樹」企圖敷衍了事。

據指，昆明銘真生態愛心苑高爾夫球場2010年5月建成，位於滇池東岸，佔地近704畝。督察人員調查發現，球場多條球道部分或全部區域，竟位於滇池一級保護區內，範圍佔整個球場面積的64.9%。督察人員指出，球場建設本身就已違規。2004年，國務院辦公廳印發通知，明確要求不得新建高爾夫球場，惟該球場卻以「戶外旅遊休閒公園」的名義辦理了手續。

2011年5月，昆明滇池國家旅遊度假區管委會（下稱管委會）向市發改委上報清理整治報告時，隱瞞該球場未取得合法審批手續的事實。2017年球場被發現侵佔滇池一級保護區後，管委會在繼後3年的的自檢自查報告中，仍未如實報告情況。而該球場單是從2016年至2021年期間，累計經營收入便超過1,247萬元人民幣（約1,523萬港元）。

中央督察組上月6日進駐雲南後，管委會於同月11日鏟除了部分侵佔保護區的球場，並在球場上插樹。同月14日，督察人員到現場檢查時，發現樹長得很細小，於是請陪同督查的管委會黨工委書記武斌試將樹拔起。結果武斌輕輕一拔，沒有根莖的樹枝便完全露出。督察人員指出，這是典型的弄虛作假，虛假整改，又批評管委會主體責任履行不到位，為球場長期違法違規提供保護。