網拍3200年古茶樹茶青　10公斤賣1068萬人民幣

內地網上拍賣平台日前舉行茶葉拍賣會，經過約一個半小時的激烈競投後，今年「錦繡茶尊」10公斤茶青的開採權以高達1,068萬元人民幣（約1,308萬港元）成交。由於茶青是從茶園裏採摘的葉，所以這是未經炒製的價格。假如每次沖茶用5克茶葉，一壺茶的價格則約5,340元（約6,446港元）。但有專家認為，炒作天價茶只會對行業造成傷害。

這次拍賣的「錦繡茶尊」古茶樹，是位於雲南臨滄市鳳慶縣小灣鎮錦繡村香竹箐自然村，目前由當地政府管理。經專家研究考察，該樹樹齡達3,200多年，於2015年曾被上海大世界健力士總部評為「最大的古茶樹（栽培型）」。上月7日的拍賣所得將納入茶尊基金專戶，用於日常管護和保護開發支出。這次拍賣從168萬元起拍，經過49次出價後成交，成交金額較起拍價高逾5倍。在2015年一場拍賣會上，該棵古茶樹的100克生茶亦曾以35萬元天價成交。

對於拍出「天價茶」，昆明市茶葉協會會長劉益成認為，該古茶樹的確具有歷史文化價值，拍賣也體現了物以罕為貴的道理。但一公斤茶青拍出100多萬元，炒製後便相當於400多萬元；如此高價的炒作，對行業不一定是好事，因為老百姓會說喝不起普洱茶。提起天價茶，福建武夷山大紅袍也是無人不知。今年2月4日，武夷山市茶業同業公會曾發布公開信，呼籲「茶葉每500克定價不超過6萬元」，又表示支持和配合為期3個月的集中專項整治行動。