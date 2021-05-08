美參院推抗華法案　斥1100億美元發展關鍵技術

英國傳媒周五（7日）披露，面對來自的中國競爭壓力日增，美國參議院商務委員會已草擬《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），計劃在未來5年動用1,100億美元（約8,580億港元），加強基礎及先進科學與技術研究，白宮亦會增設一個首席生產官職位。草案列明華府需阻止中國公司在未獲豁免下，參與「美國製造」計劃。

草案由委員會主席坎特韋爾及共和黨議員威克提出，獲參議院多數黨領袖舒默及共和黨參議員楊恩等兩黨議員支持。經修訂後的草案長達131頁，周三（5日）交予委員會辯論。草案授權華府在5年內撥款950億美元（約7,410億港元），用於人工智能、半導體、量子電腦、先進通訊、生物科技和先進能源等關鍵技術領域的基礎和先進研究、商業化、教育及培訓項目。

另外，草案授權政府用100億美元（約780億港元）建立至少10個地區技術樞紐，指示商務部制訂供應鏈危機應對計劃，處理受疫情衝擊的供應鏈、晶片短缺打擊汽車生產等危機。草案還尋求促進基礎研究及加速創新，推進關鍵的礦產開採戰略和技術，以消除美國依賴易受供應中斷影響的礦產和礦物材料。

委員會亦要求白宮行政處增設首席生產官，領導新成立的生產與工業創新政策辦公室，人選需經參議院確認。