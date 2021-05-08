深圳女開腹手術中劇痛驚醒　醫生未發覺麻醉失效

廣東深圳市一名葉姓女子上月在坪山區醫院接受手術前，接受全身麻醉，詎料麻醉師未在身邊監測，期間供應麻醉藥的管道阻塞無人察覺，最終因藥效不足，她在手術途中清醒。葉女說不出話，只能強忍腹部被割開的痛楚，事後要求醫院發書面道歉和事故後遺症責任承諾函。坪山區衞健局回應稱，尚不了解事件的具體情況，將派員調查，如情況屬實，會對醫院作出相應處罰。

葉女憶述事發情況時，仍感到心有餘悸，指注射麻醉藥物後有短暫失去意識，但不久後卻突然甦醒，並能清晰感知到手術細節和聽到醫生對話。她直言，能清楚感受到手術器具割開身體的感覺，感到十分恐懼和絕望，「一陣巨痛傳來，我驚醒了！我感覺到有刀片在切割我的肚臍」。

手術途中，葉女插上喉管和部分麻醉藥的作用下，無法說話，只能不斷流淚，但醫生沒有在意，直到藥效消退後，她盡力抖動雙腳，醫生才發覺問題。葉女怒斥，全身麻醉的手術理應要麻醉醫生全程看護，手術中病人長時間清醒屬異常狀況。

葉女的朋友王先生查看手術室的閉路電視畫面發現，麻醉醫生曾離開手術室，主刀醫生在手術前曾短暫接聽電話。麻醉科主任事後承認，管理不到位和存在疏忽，並作出口頭道歉。王先生則指摘醫院在手術已過去兩周，仍在試圖推脫責任，沒有採取積極的態度去回應問題，並拒絕患者訴求。