長征火箭殘骸料明晨墜落地面　照片首曝光

中國長征五號B遙二運載火箭上月底把中國太空站天和核心艙送上地球軌道後，21噸重火箭核心節失控墜回地球，火箭殘骸首張飛越天際的照片曝光。專家預測，火箭殘骸周六（8日）早上墜落回大氣層，並在當晚10時許飛越台灣上空，下周日（9日）凌晨墜地。

總部位於加州、獲美國政府資助的航太公司 （The Aerospace Corporation）在Twitter表示，預計長征火箭殘骸會在世界協調時間（UTC）下周日清晨4時19分（香港時間下周日中午12時19分）墜落地面，誤差值為正負8個小時，故實際墜地時間可能有差異。航太指出，火箭的軌道傾角為41.5度，意味可能會在美國芝加哥、紐約市、意大利羅馬、中國北京、新西蘭威靈頓、智利等地上空進入大氣層，目前推算較大機會在非洲東北部的蘇丹上空進入。

非營利組織「虛擬望遠鏡」（Virtual Telescope）的天文學家馬斯（Gianluca Masi）在意大利拍到第一張長征火箭殘骸的照片。他在Twitter表示，拍攝當時火箭距離望遠鏡約700公里，極速飛越天際，太陽只是略低於地平線，故天空很明亮，但他們仍能成功拍下這一幕。另有監測網站的模擬軌迹顯示，火箭殘骸將於周六晚上及下周日凌晨，分別飛越台灣北部及南部上空。

這個火箭殘骸是1991年以來失控墜回地球的最大型太空垃圾，亦是歷來第4大，美國軍方與俄羅斯政府正密切關注其動向。美國太空司令部公共事務部中校韋布（Angela Webb）表示，要在火箭殘骸進入地球大氣層前數小時，才能確定進入的確切地點。美國民主黨籍眾議員庫珀批評中國無視太空安全，甚至沒有預測火箭殘骸的降落地點，保護墜落軌道上的民眾。