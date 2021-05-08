布林肯再撐台灣參加世衞大會　稱沒排除理由

七大工業國集團（G7）外長會議周三（5日）結束，會後發表的聯合公報提到各國支持台灣參加世界衞生組織論壇和世衞大會。美國國務卿布林肯周五（7日）再發表聲明，呼籲恢復台灣在世衞大會的適當地位，又表示沒有排除台灣與會的合理理由。

布林肯在國務院網站的聲明中表示，本月24日召開的世衞大會是世衞的決策機構，會議目的是加強國際合作以結束疫情大流行，並推進全球衞生與衞生安全議程。他指，這些議題影響全球所有人，除非世衞領導層採取適當行動，否則大會將再度排除台灣參與。

美國一如以往，呼籲世衞秘書長在北京提出異議之前，邀請台灣以觀察員身份參與大會。布林肯表示，全球衞生與衞生安全挑戰沒有國界之分，台灣能提供寶貴的貢獻與經驗；世衞領導層與所有負責任國家都應認識到，將2,400萬人（台灣人口）的利益排除在外，只會危害而非促進共享的全球衞生目標。

布林肯再次肯定台灣是可靠的夥伴，充滿活力的民主政體與世界的良善力量。台灣被排除於世衞之外，不利於國際控制疫情大流行的努力與預防未來衞生危機。台駐美代表蕭美琴和台駐美經濟文化辦事處其後在Twitter轉載布林肯的聲明，感謝對方以及其他G7成員國對台灣的支持，尤其為爭取台灣參加世衞大會而努力。