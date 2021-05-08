比利時憂阿里巴巴涉間諜活動　華使館斥誹謗

中國科企阿里巴巴計劃在比利時列日機場，建立全新的龐大物流樞紐，惟當地政界擔心此舉會令中國政府的情報工作有機可乘。中國駐比利時大使館周五（7日）批評，比利時個別政客誹謗阿里巴巴從事間諜活動，對此表示強烈不滿和堅決反對。

阿里巴巴旗下物流業務菜鳥網絡科技有限公司與列日機場簽署合約，租用22萬平方米用地，於列日機場建設一個世界級的智能物流樞紐，投資額達7,500萬歐元（約7億港元），為西歐提供服務的同時，亦建構全球網絡的一部分。雖然比利時瓦隆區地方政府非常歡迎此計劃，但中央政府在與華外交關係緊張下對此感到憂慮。

比利時司法部長奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）本周在一個國會委員會上向議員表示，中國法律強迫所有私營公司，包括阿里巴巴，配合國家情報工作，意味中國政府將可取閱阿里巴巴獲得的相關機場敏感機密資料，以至商業及個人數據。他又指，該國情報機構曾警告，中國可能利用經濟力量作為政治籌碼。

中國駐比利時大使館批評，近期個別比利時議員、機構和媒體，毫無根據地懷疑阿里巴巴的列日機場物流項目配合中國政府從事間諜活動，對當地民眾私隱和國家安全構成威脅；形容是以「莫須有」罪名誹謗華企，誤導比利時民眾並損害當地華企聲譽。大使館指出，中國《國家情報法》不僅規定組織和公民配合國家情報工作，也規定國家情報工作要依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益；指摘有人渲染華企安全風險，搞雙重標準，實質是為打壓中國企業編織藉口，以政治手段干預經濟行為。