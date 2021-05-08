孫大午案審查到起訴僅10天　律師質疑法院欲盡快結案

河北大午農牧集團有限公司始創人孫大午、其家人及公司高層共21人，上月26日因涉嫌違法犯罪，被公安拘捕，案件送往檢察院審查起訴。據網上消息，各人於周四（6日）接獲通知，案件已由檢察院起訴至法院。有律師團隊認為，本案涉案人數、罪名及卷宗材料如此多，審查起訴時間卻如此短，令人震驚。

消息指，受理案件的河北高碑店市人民法院通知稱，河北大午農牧集團有限公司、孫大午等人或單位，涉犯尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、妨害公務、聚眾衝擊國家機關、非法採礦、非法佔用農用地、非法吸收公眾存款、詐騙共9罪，案件卷宗及鑑定材料共348冊。在短短10天的審查起訴時間內，幾乎無律師能夠完成閱卷、會見當事人、遞交法律意見等基本辯護工作，部分律師甚至來不及到檢察機關遞交委託手續。

高碑店市人民法院又通過司法局、律師事務所等各種渠道，催促、要求辯護律師於上述通知發出翌日下班前，向法院遞交委託手續。法院多名法官甚至於周五（7日）直接飛到上海，向部分未遞交委託手續的律師直接送達起訴書和卷宗光碟。

有律師指出，一般審查起訴期限為30人，還可延長15天，但這次高碑店市檢察院只用了10天，期間還包括5天五一假期。種種迹象表明，當局已啟動應急預案，目的是壓縮辯護時間，盡快結案。律師團隊原預測案件會在7月1日前一審宣判，但現在看來是要趕在其時完成二審宣判。內部工作人員透露，此案公訴及審判陣容強大，高碑店市人民檢察院檢察長、高碑店市人民法院院長將親自參與庭審，擔任公訴人和審判長。