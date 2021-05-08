追撞貨車Tesla司機死亡　傳為韶關市公安局前副局長

廣東省韶關市一輛美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的Model3電動車，周五（7日）高速撞向一輛貨車，Tesla司機當場死亡。內媒周六（8日）引述消息報道，死者為韶關市公安局前副局長康志堅，已退休多年，當局暫未證實消息真偽。

韶關市殯儀館工作人員向內媒記者證實，該殯儀館周五確實收到一名因車禍離世的死者，名字叫康志堅，60多歲。網傳消息指，他是韶關市公安局前副局長；康志堅於2006年至2017年期間，曾以該官職身份參加公務活動。但韶關市公安局負責宣傳的工作人員只回應稱，以官方通報為準。

警方周五晚通報指，涉事Tesla於當日中午12時許，追尾撞上一輛由西往東方向行駛至湞江區五里亭鳳凰路的貨車。韶關市公安局湞江分局交警大隊民警接報後迅速到場，事故現場已處理完畢，事故原因調查及善後工作仍在進行中。Tesla公司相關人士回應則稱，仍在等待調查結果，還不了解具體情況。

報道指，閉路電視拍下的影像顯示，涉事Tesla在即將碰撞時明顯想轉向右側，但由於車速過快、轉向不足，司機追撞貨車右後方，巨大的衝擊力將貨車撞上隔離帶。從Tesla行駛軌迹和速度來看，很可能是由司機人手駕駛，事發前並沒明顯的煞車痕迹，碰撞後在現場留下數十米長的胎痕。