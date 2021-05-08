錯換人生28年案開庭　養父母向醫院索償另增訴求

江西男子姚策因罹患末期肝癌需換肝，才得知自己出生時被醫院誤將他與另一男嬰郭威對調，被形容為「錯換人生28年」，姚策今年3月不敵病魔離世。姚策的養父母姚師兵、許敏連同郭威3人，起訴涉事的河南大學淮河醫院，案件周六（8日）在河南省開封市鼓樓區人民法院開庭審理。由於許敏一方臨時增加訴求，法院將擇日再開庭。

案件於周六早上9時開庭審理，但在早上8時許，鼓樓區法院門口已有大批群眾聚集圍觀，有人甚至專程從外地來到。許敏進入法院時，有圍觀群眾為她吶喊加油以示支持。由於法庭內座位有限，記者未能進入現場旁聽。法院工作人員指，許敏一方在今次庭審上臨時增加訴求，因此庭審只進行一個多小時便休庭，但法院未透露臨時增加的具體訴求內容。

許敏在庭審結束後立即坐車離去，記者曾多次聯絡她，但她沒有接受採訪。而她日前受訪時，曾談到醫院錯換孩子對他們家的影響時，表示：「把我們一家幾代人都傷害了，我們現在就是失獨家庭（獨生子女死亡、父母不再生育的家庭），已經家破人亡。」

姚策、其生父郭希寬及生母杜新枝，去年7月曾聯同郭威、其生父姚師兵及生母許敏，共同起訴淮河醫院，認為醫院負有重大責任。但許敏夫婦及郭威隨後撤回起訴，並單獨提訴，提出800萬元（人民幣，下同，約966萬港元）賠償金。杜新枝夫婦及姚策當時繼續起訴，今年2月二審宣判，維持醫院賠償他們共40萬元（約48萬港元）精神損失費的裁決，改判醫院全額承擔姚策的治療費約60萬元（約72萬港元）。