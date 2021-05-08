中國天眼首探測脈衝星三維速度　證自轉軸共線

位於貴州黔南州平塘縣、有「中國天眼」之稱的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST），近日有新發現。來自中國科學院國家天文台等的研究人員，基於FAST的觀測並通過閃爍分析的方法，首次找到脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據。內媒指，此發現標誌FAST開始協助深入研究脈衝星。

相關研究成果周四（6日）在學術期刊《自然天文》（Nature Astronomy ）網上版發表。脈衝星是一種快速旋轉的中子星，由恒星演化和超新星爆發產生，有助研究引力波探測、黑洞等課題。年輕的脈衝星徑向速度不易測量，以往對脈衝星速度和自轉軸方向的比較研究，停留在垂直於視線方向的二維平面上。但研究人員今次探測到脈衝星J0538+2817在超新星遺迹S147中徑向位置和速度，並結合已有切向速度測量獲得三維速度；高精度偏振數據分析同時提供了三維自轉軸的朝向，證明脈衝星三維速度和自轉軸共線。

FAST首席科學家、中國科學院國家天文台研究員李菂表示，相對超新星前身星，年輕脈衝星具有更高的運動速度和更快的自轉；科學家經過數十年研究，發現一些年輕脈衝星的速度和自轉軸普遍存在共線關係。他指出，今次研究是全面分析FAST脈衝星數據的代表性成果，在科學委員會、時間分配委員會和FAST運行中心的支持下，正逐步展開此方向的系統測量，有望深入揭示中子自旋的起源。