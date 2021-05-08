內地擬禁學校周圍開娛樂場所　網民反應兩極

國務院文化和旅遊部起草議案，調整審批娛樂場所及網吧牌照準則，並於周六（8日）公開徵求意見。草案限制投資者不得於學校、幼稚園附近設置相關場所，但允許外國投資者在內地其他地方設立娛樂場所、取消外國投資者投資比例限制，條件與申請程序將與內地投資者相同。

據6月1日起實施的《未成年人保護法》修訂版本規定，學校、幼稚園周圍不得設置娛樂場所及網吧。法制工作委員要求省級文化和旅遊行政部門，定義「周圍」、具體規定營業場所的距離及測量方法，並要求相關法例實施前已開設的娛樂場所，在續牌或變更時，依照法律搬離幼稚園附近。

此外草案亦提出，允許外國投資者境內設立娛樂場所，取消外商投資比例限制，外商申請從事娛樂場所經營前，可以與內資一致設立條件和程序，向省級文旅部門提出申請，情況亦適用於港澳台地區的投資者。

有民眾歡迎收緊學校、幼稚園周邊娛樂場所的限制，認為能夠有效為學童建立良好的校園及成長環境。但有人認為，諸如卡啦OK等娛樂場所及網吧有助青少年發洩精力，防止青少年誤入歧途，更是部分學生的童年回憶，質疑當局矯枉過正。