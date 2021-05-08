直升機墮海釀4死意外　疑機師誤判天氣釀禍

福建廈門3月發生直升機失控墮海意外，機上4人全部罹難，事發至今近兩個月，內媒取得民航局航空安全委員的調查報告指，當日天氣惡化雲層下降，惟機師沒有避開雲霧，加上相關培訓不足導致誤判而釀成意外。調查亦發現涉事直升機所屬的航空公司安全管理不足，釀成事故。當局已要求涉事企業加強緊急情況的訓練。

事發於3月19日，一架載有4人的貝爾206B直升機，下午4時許在福建廈門市觀音山對開海面墜毀，機上4人罹難。調查報告指，當時兩名機師正駕駛直升機帶遊客觀光，惟他們沒有意識到天氣突然惡化，雲層下降，且沒有避開雲霧，結果駛入雲層後出現定向障礙，令直升機與海面距離不足，因無法及時修正路線而釀成意外。

報告亦提及當日直升機起飛前，塔台控制員曾提醒機師有起霧的情況，但沒有收到回應；此外憑直升機失事前機翼轉動正常，及目擊者沒有聽見異響，相信可排除機體故障為意外原因。然而，當局發現機上未有配備救生衣及飄浮裝置，更沒有安裝黑盒及艙音記錄器，且機組人員培訓明顯不足。報告要求，直升機所屬的北京泛亞通用航空有限公司應培訓機師緊急應變能力，並吸取事故教訓。