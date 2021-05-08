醫生疑誘騙癌病人付15萬人民幣　患者女兒封存病歷擬報警

北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜早前撰文揭露「腫瘤治療黑幕」的風波持續發酵，繼日前張煜不滿國家衞健委初步調查結果，要求與專家團公開辯論後，疑曾被上海醫生陸巍誘騙治療的患者馬進倉的女兒，周六（8日）抵達涉事醫院封存其父病歷，並準備報警。

張煜在文章指控上海交通大學附屬新華醫院普通外科醫生陸巍，誘導胃癌肝轉移患者馬進倉，以每次治療自費3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元）的價格，使用未獲批臨床應用的NK細胞免疫療法，馬進倉及其同為胃癌晚期患者的姐姐最後合共支付15萬元（人民幣，下同，約18萬港元）。據張煜指，馬進倉接受治療後生存期明顯縮短，但家屬花費卻比常規治療高逾10倍，期間更因省錢看病只能住地下室，並欠下10多萬債務。

研發NK細胞免疫療法的上海嘉慷生物工程有限公司指出，臨床觀察表明上述治療的效果遠大於自體免疫細胞治療，大部分患者的病情會趨向穩定、生存期延長、生活質素明顯改善，惟該療法未被批准應用，也未申報臨床研究。馬進倉的女兒表示，希望了解衞健委的評議標準，並要求相關部門盡快調查。