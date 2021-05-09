陸台飛蟻結隊「橫行」　專家籲黃昏後鎖緊門窗

踏入潮濕多雨的季節，飛蟻大軍再次出沒「橫行」。近日有大批內地及台灣的民眾在網上求救，指家中和戶外的飛蟻成群結隊飛舞，密集的景象令人手足無措，擔心一旦落地生根，會釀成飛蟻之禍。專家警告民眾不要用手拍打飛蟻，以免引發皮膚過敏等症狀，並建議在家中加裝蚊紗，黃昏後不要開窗或使用遮光布，減低飛蟻入屋的機會。

雲南省西雙版納傣族自治州一名網民表示，最近入住當地某間酒店，發現每逢晚上都會有大量飛蟻在房內飛舞，洗手間的情況更為嚴峻，影片可見該名網民推開門後，一群飛蟻隨即爭先恐後於洗手間內飛出，駭人畫面令其他網民直呼「看到起雞皮疙瘩」。廣東深圳市多地雨後同樣出現飛蟻肆虐的情況，有人指牠們不會主動攻擊人、不具毒性、不會傳播疾病，呼籲市民不要驚慌。

台灣中央氣象局局長鄭明典上周四（6日）表示，台北市、台中市、基隆市、台南市多區的市民反映近日出現大量飛蟻，但降雨雷達收集到的數據顯示暫時未有降雨迹象。有網友指「這是要下大雨的前兆」；亦有人稱「這只是飛蟻的分飛季到了而已，別想太多，如果飛蟻是從家中夾層內竄出，那就要當心你家中可能有蟻窩了！」

內媒上周六（8日）引述專家意見，指每年4至6月是飛蟻繁殖的高峰期，牠們多數在悶熱或大雨前後的傍晚出現，喜歡飛向光亮的地方，建議發現小量飛蟻入屋後，可在燈下放一盆水，飛蟻會掉進水盆中「自溺」；另外可用家庭防治害蟲、殺蟑螂蚊子的殺蟲劑消殺繁殖的飛蟻。