擬加快電競產業發展　最高資助電競賽事800萬人民幣

內媒上周六（8日）報道，廣東省廣州市工信局日前就擬定《廣州市加快發展電競產業的若干措施（徵求意見稿）》草案（下稱意見稿）向公眾徵求意見，以加快推動廣州成為粵港澳大灣區的遊戲研發及電競直播巨頭，並計劃向政府申請最高不超過800萬元（人民幣，下同，約961萬港元）的辦賽資助。

為加強對企業研發原創遊戲產品的自主知識產權及版權的支持，意見稿提出對年度境外銷售總額達1,000萬元（約1,202萬港元）的遊戲企業提供補貼，並向遊戲電競產業綜合服務技術研發製作等平台，提供最高不超過100萬元（約120萬港元）的補助。

在創新人才發展方面，意見稿提出通過體育產業制度創新和實踐，探索建立電子競技項目運動員技術等級制度，以推進電競運動員註冊制，加強管理與人才資源的配置；另建議以人工智能、數字經濟試驗區、國家級高新技術產業園為核心，發展具規模的遊戲電競產業園。

此外，意見稿提出支持遊戲電競產業園申報市產業園區提質增效試點項目，按不超過項目建設總投資額的20％給予補助，最高不超過1,000萬元（約1,202萬港元）；對績效提升的試點園區給予建設營運獎勵，單個園區最高不超過500萬元（約601萬港元），並於全市範圍內建設大型專業化電競比賽場館，以滿足電競賽事需求。