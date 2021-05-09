內地村民遭野豬入村襲擊　老翁重傷需動手術

湖北省石家莊井陘縣上周六（8日）有野豬闖進農村襲擊村民，造成2人受傷送院。其中一名傷勢較重的86歲吳姓老翁，據指主要傷及臉部和上半身，需要接受手術。

事發於石家莊井陘縣天長鎮核桃園村，該村村委會稱，經核實共有3名村民遇襲，但其中一人只是衣服被割破未受傷。目前該村已採取措施，又提醒村民暫時不要到田裏幹活。其中一名受傷村民韓先生回憶事發經過時稱，當日早上6時許當他步出家門準備倒夜壺，一頭啡色夾雜白色的野豬突然衝向他，韓先生閃避不及，被撞倒地，左手大拇指被野豬的牙割破。野豬撞到他後迅速逃跑。

韓先生估計，野豬該先進入了鄰居家，但聽到他開門、走路的聲音，於是跑過去。他指近年村的周圍不時有野豬出現，他曾在里地看過野豬。韓先生其後自行到井陘縣醫院，在醫院裏碰到同村的吳姓老翁也受傷到院求醫，據同行的親戚表示，吳翁也是被野豬所傷。

內媒記者其後聯絡到吳翁的兒子，他指當日早上5時許，父親出門打理菜田，及至上午8時許，兒子多次致電父親回家吃早飯，電話卻無人接聽。兒子其後到菜田找人，才發現父親倒在田裏，臉上、身上全是血，菜田也一片狼藉。吳先生稱父親當時意識尚算清醒，於是問他是否被野豬咬，父親點頭。核桃園村支書韓新庭表示，近年村周邊雖不時有野豬「光顧」，並破壞村民莊稼，但入村傷人還是第一次，懷疑野豬最近沒有食物，於是進村尋找。