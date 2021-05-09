台10歲「小霸王」毆打師生保安　一年轉校6次無懼警員

台灣台南一名10歲男童一年轉校6次，因經常毆打同學，打到老師，再打警衞，是名副其實的一名小霸王。因台早前修法指12歲以下兒童不移送少年法庭，需回歸教育、社福關懷；校方在執行輔導上有困難，即使向警方求助也無法改善問題。市教育局指，後續將協助校方與家長溝通，鼓勵進行情緒障礙鑑定。

該名小霸王原本在某小學就讀，在老師眼中，他經常情緒不穩因小事與同學發生爭執，「打波不成變打架」。直到他轉校後，老師才鬆一口氣，詎料同年他經多次轉校後，最終又返回該小學就讀。女班導聽到「小霸王」要回歸，嚇得差點流出眼淚來。

詎料男童轉返該校不久，校門保安不清楚他已轉校返回，於是將他擋在門外，引來男童不滿。男童突然發難揮拳打向保安，被家長看到，校方向警方求助但沒報案。小霸王疑在轉學期間早就知道警方的辦案情況，警方也沒有約束力要求男童到警局，無懼警員到場調查。

老師指，雖然男童已經向保安道歉，但有些老師很喪氣，消極地認為再忍兩年，男童畢業後就不會苦惱了。但老師認為，當局沒有約束力，且家長也不支持，未來還是會出現其他的「小霸王」，認為教育環境不應該是這樣。