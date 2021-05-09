台專家稱2025年後解放軍若攻台　或用空海特種登陸戰

兩岸局勢持續引起關注，台灣智庫「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲上周六（8日）出席講座時表示，按照目前大陸軍方發展，2025年後解放軍重型運輸機隊及兩棲戰力將更強大，屆時或會發動空海特種登陸戰。另有專家分析，解放軍裝備目前也有弊端，包括坦克防護力、戰機發動機壽命太短等問題，亦是衡量對方戰鬥力的指標。

揭仲在台北出席講座，主題為「島鏈戰略中的一個島－從軍事看海峽兩岸」，由台灣的國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲主持。揭仲指2025年解放軍將擁有更多重型軍用運輸機，以及更多的075型兩棲突擊艦服役。他預料，屆時大陸如要攻台，對台的「聯合登島作戰」方式可能有明顯改變，調整為以空中機動及特種登陸載具為主的「超地平線」，甚至是「岸對岸」登陸攻擊。

揭仲表示，大陸2017年底時，中型與大型運輸機只佔24.7%，且無重型運輸機，導致他們的空中戰略投送能力僅為美軍的2%、俄軍的3%。惟目前解放軍持續提升直升機運輸能力、空中機動作戰能力，作戰方式可能會改變。蘇紫雲分析，大陸對於美國軍力仍未有勝算，加上目前與印度、越南等鄰國關係緊張，暫時毋須擔憂。