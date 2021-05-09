警方破獲比特幣盜竊案　涉額近300萬人民幣

江西九江市修水縣公安局周日（9日）公布，近日成功破獲一宗比特幣盜竊案，涉案金額近296萬元人民幣（約360萬港元）。目前，疑犯曾某已被修水縣公安局依法刑事拘留。

上杭派出所接到轄區受害人單某報案稱，發現其名下綁定的數字貨幣錢包新浪163驗證信箱，被他人改了密碼，帳戶內共有8.236個比特幣，當日換算折合共計296萬元。接報後，警員成立專案小組調查，但此類案件偵破難度極大，案件是沒有案發現場的，犯罪痕迹隱藏在網絡當中。

警員初步調查發現，案中被盜信箱的背後關聯20多個涉案電話號碼，但這些號碼都是疑犯通過非法途徑得來的「黑卡」，目的就是用來混淆警員的偵查方向。經數據分析，警員成功鎖定疑犯為江蘇男子曾某。獲取該線索後，警員連夜奔赴江蘇崑山市曾某家中無發現線索，輾轉江蘇、廣東、廣西多省，終在4月20日上午在南寧市拘捕曾某。

經訊問，曾某對盜竊他人財物的犯罪事實供認不諱。據曾某交代，其本人長期在國外生活，見比特幣近期單價暴漲，心生貪念，便與他人合謀騙取一批比特幣綁定信箱的帳號密碼，然後購買大量的黑卡號碼，繼而轉移盜竊信箱內的比特幣。其中，曾某先後分30次，將單某名下個比特幣轉入自己帳戶。