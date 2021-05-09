第2場供應鏈對話擬8月底前召開　台美料聚焦電動車和5G

台灣經濟部官員周日（9日）表示，台美將舉行第2場供應鏈對話，計劃於8月底前召開，開會形式採取視像與實體並進，主題相信聚焦電動車或5G，但仍有待與美方達成共識。

工作小組正進行第二場對話的準備工作，由雙方邀請企業、公協會及智庫參加。台經濟部官員透露，目前未最終確定主題，但會符合台灣六大核心戰略產業及美國四大關鍵產品。前者包括資訊及數碼、5G數碼轉型及資安、生物與醫療、國防與戰略、綠電與再生能源、民生及戰備物資；後者包括半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品。

官員強調，無論討論何種議題，都會令雙方關係將更為穩健，成為彼此不可或缺的重要夥伴。據了解，台美去年11月召開經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後決定組成7個工作小組，推動雙方發展合作，工作小組針對全球健康安全、科學與技術、供應鏈、5G及電信安全、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等議題進行密切交流。其中工作小組已於2月5日召開供應鏈小組首場對話，討論半導體合作與前景，吸引全球500強企業參與。