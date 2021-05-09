傳裝甲車暗中替換大陸次級零件　台國防部否認

由台灣軍方自行研製的雲豹裝甲車，2015年爆出有零件供應商以大陸次級零件交貨。有台媒近日指控，台國防部軍備局正重新採購零件，暗中替換當時違規使用的次級零件；當局周日（9日）澄清報道與事實不符。

2015年，國防部軍備局對外招標雲豹裝甲車「甲車動力底盤系統」，當時由中興電工、億嶸、啟福等3間廠商組成軍火集團投標，並由原本的78億元（新台幣，下同，約21.8億港元）預算，改以48億元（13.4億港元）低價中標。但由於中標金額太低，廠商疑以次級材料取替生產，致使雲豹裝甲車的動力底盤經常損壞，以及鋼板出現裂紋等情況，但台軍方卻通過驗收，引起質疑。

台媒引述國防部軍備局今年3月11日的標書指，軍方採購的一批零件與當時涉及的大陸次級零件同類型，質疑台軍打算暗中更換次級零件。台國防部形容，3月的標書只是按年度計劃分批回廠翻修，而非更換中興電工的零件，並指出上述採購弊案正由台中地方法院審理，強調當局已於各項採購合約訂明，嚴格禁止陸資、陸製零部件進入軍備供應鏈。

另有台媒報道，解放軍軍機周日凌晨2時曾飛入台灣的西南防空識別區，創今年以來最早紀錄。解放軍軍機當時以3,000米高度飛行，台軍在空警戒並廣播驅離。