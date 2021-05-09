華與印尼海上軍演　模擬聯合搜救

中國解放軍南部戰區海軍遠海訓練編隊，上周六（8日）上午在印尼雅加達附近海域，與印尼海軍舉行海上聯合演習，內容包括編隊通訊演習、聯合搜救、編隊運動等項目。演習開始前，解放軍官兵在艦上列隊，向印尼海軍潛艇「KRI Nanggala 402」遇難者致哀。

軍媒周日（9日）報道稱，中方派出054A型導彈護衞艦柳州號和056A型導彈護衞艦宿遷號參與聯合演習，印尼海軍則派出導彈護衞艦烏斯曼·哈倫號「KRI Usman Harun 359」及導彈快艇哈拉桑·楊號「KRI Halasan 630」參演。演習項目指揮由雙方艦艇輪流擔任。

在聯合搜救演習中，柳州號先高速前進至聯合搜救演習區域，並隨機投放假人，模擬附近商船船員墮海。印尼海軍導彈護衞艦遂指揮各參演艦艇分別赴區搜救。宿遷號瞭望率先發現墮海人員，並在印尼海軍指揮艦組織下吊放小艇，成功營救。

至於在編隊通訊演習和編隊運動演習上，雙方艦艇分別進行燈光通訊、甚高頻通訊；單雙縱隊等多種隊形變換。南部戰區海軍遠海訓練編隊形容，演習進一步提高雙方艦艇的協同配合能力，促進雙方專業交流，增進互信與合作，共同展示了維護地區和平與穩定、推動構建海洋命運共同體的實際行動。