中比外長通電話　王毅促提供公平營商環境

中國科企阿里巴巴計劃在比利時列日機場建立龐大物流樞紐，但當地政界擔心會令中方情報工作有機可乘。中國國務委員兼外長王毅上周六（8日）與比利時副首相兼外長維爾梅斯（Sophie Wilmes）通電話時，表示希望比利時為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，又重申涉疆、涉港問題是中國內部事務。

王毅形容比利時是「歐洲心臟」，今年是中比兩國建交50周年，中方願共同落實好兩國元首共識，推動中比關係在新歷史起點上實現更加穩定和健康的發展。中方亦願根據比方需要，提供新冠疫情必要支持、攜手促進經濟復甦。王毅同時強調中國市場一直開放，「而且會越開越大」，可為比利時提供更多發展機遇。

惟王毅重申涉疆、涉港問題事關中國國家主權和領土完整，不容外來干涉；又指中歐社會制度不同，理應相互尊重及平等相待，通過對話增進了解，才是全面戰略夥伴關係應有之義。他指比利時是歐盟總部所在地，希望對方在歐盟內發揮建設性的作用，推動中歐關係長期穩定發展。

維爾梅斯表示，中比合作內容豐富，雙方相互尊重，相互信任，比利時高度重視與中方關係，願與中方進行朋友式的高質量對話和溝通，不斷增進互信，妥善處理分歧，促進兩國在經貿、農業、航空、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，為雙方人員往來提供便利，進一步發展中比和中歐關係。