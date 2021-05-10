宣稱「自然殺手細胞」治癌觸法　台夫婦捐600萬新台幣換緩刑

台灣1名林姓男子與王姓妻子經營生物醫學、科技2家公司，未經主管機關核准，推廣「自然殺手細胞」免疫療法，宣稱對治療癌症頗有療效，並僱用多名兼職護理師為民眾抽血及輸血等。檢察官其後起訴林男、王女及護理師共6人。台北地院日前因王、林共捐款600萬元（新台幣，下同，約168萬港元）給公益團體，各判刑6個月，均緩刑5年，沒收犯罪所得760萬元（213萬港元）定讞。

起訴指出，林男、王女及4名護理師，明知不具醫生資格，不得擅自執行醫療業務，竟未經主管機關核准推廣「自然殺手細胞」免疫療法。林、王宣稱，自然殺手細胞（natural killer cell）是一種細胞質中具有大顆粒的細胞，簡稱NK細胞（NK cell），該療法是從人體周邊血液抽離出NK細胞，運用細胞淚素培養及活化NK細胞達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，吸引不少病患及家屬付費治療。檢察官估計，在2010年8月至2015年11月止，林男及王女夫婦共獲利逾5,660萬元（約1,580萬港元）。

另4名護理師共捐款35萬元（約9.8萬港元）給公益團體，各判刑6個月，緩刑2年。其中有1名護理師因負責運送病患血液往返日本，緩刑條件另包括40小時義務勞務，及接受3小時的法治教育。