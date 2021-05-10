不堪對方當眾毆打　女商人毒死前夫判囚終身

雲南大理古城知名旅遊企業法人代表王永均，聲稱擔任總經理的前夫趙萬軍在公司獨行獨斷，又常遭當眾毆打，令她強烈不滿心生報復心理。王女去年趁對方身體不適住院時，將農藥加入藥物內，毒殺對方。趙男最終因多個器官受損、器官功能衰竭死亡。大連中院近日一審判決，王女犯故意殺人罪，判囚終身，賠償57萬元（人民幣，下同，約70萬港元）。

判決書顯示，王女和趙男2009年5月以感情不和為由協議離婚，但仍以夫妻名義共同生活，合作經營多間企業。兩人經常因公事爭執，趙男曾在開會時因王女說話，被前者用煙灰缸、櫈子等東西打砸，或直接將菜湯倒在她的頭上。

趙男去年6月因感冒和喉嚨發炎，由同事陪同入院治療。王女到醫院照顧，趁他睡覺期間，將毒藥「敵敵畏」混入注射藥水中，趙男醒來感到頭暈、胸悶、肚疼等。醫護發現藥水瓶中的顏色異常，王女見狀搶走，院方報案後，她被帶走調查。

趙男的現任妻子和兒女事後向王女索償1.4億元（約1.7億港元），但法院未有接納。法院4月30日審理認為王女是故意非法剝奪他人生命，致人死亡，其行為已構成故意殺人罪，作出上述判決。